Dünyada vaka sayısı 3 milyon 200 bini aştı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bin 414'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 1 milyon 55 bin 303 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 236 bin 899 ile İspanya, 203 bin 591 ile İtalya, 167 bin 518 ile Fransa, 165 bin 221 ile İngiltere, 161 bin 173 ile Almanya, 117 bin 589 ile Türkiye, 99 bin 399 ile Rusya ve 93 bin 657 ile İran izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 858 vaka kayda geçti.