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‘Göbekten nereye bağlandığınız merak konusu'

‘Göbekten nereye bağlandığınız merak konusu'
Giriş Tarihi: 1.5.2020

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği ifadelere ve suçlamalara tepki yağdı. MHP Genel Sekrete-ri İsmet Büyükataman, Özel'in provokatif söylemler geliştir-diğini belirtti. Büyükataman, "Kaset kumpası ile koltuğu-na oturan genel başkanınızın ve onunla beraber siyasi kari-yeri yükseltilen senin, göbekten nereye bağlı olduğunuz merak konusudur. 'Müslüman mahallesin-de salyangoz sattırmayız' sözü üzerin-den Sivas katliamında yaşanan acıla-ra gönderme yapıp genel başkanımızı katliama teşvikle suçlamak, sizin de arkanızdakilerin de haddi değil. Sözde CHP sözcüsünü bir an önce özür dile-meye davet ediyorum" diye konuştu.

'ESKİ TÜRKİYE YOK'

Özel'in konuşmasından bir görüntü paylaşarak açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcı-sı Mehmet Özhaseki de, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vesayet özleminizi çok iyi biliyoruz. 15 Tem-muz'da askeri kandırıp darbe yapma-ya kalkışan zihniyet ile şimdi de dev-let memurlarını korkutmaya çalışıp iş yaptırmamaya çalışan zihniyet aynı aklın ürünü. 15 Temmuz'da aziz mil-letimiz bu gibi tehditlere pabuç bırak-madı, bundan sonra bırakmaz. Ayrıca şapkasını alıp gidecek bir Cumhur-başkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok!" ifadelerini kullandı.

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