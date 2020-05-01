Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 1 Mayıs mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." dedi.
Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun. pic.twitter.com/zynThmx4ZL— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 1, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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