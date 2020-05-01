Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 1 Mayıs mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." dedi.