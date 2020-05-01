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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 1 Mayıs mesajı

Bakan Albayrak: Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 ve Dayanışma günü kutlu olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

01.05.2020, 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,11:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 1 Mayıs mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." dedi.

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