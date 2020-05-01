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Haberler Gündem İdlib’de 7’nci ortak devriye icra edildi

İdlib’de 7’nci ortak devriye icra edildi

İdlib’de 7’nci ortak devriye icra edildi
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.

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