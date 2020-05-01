İlaç geliştirme çalışmaları sürüyor

Dünya genelinde tedavisi devam eden Kovid-19 hasta sayısı 2 milyona yaklaşırken, antibiyotiklerden antiviral ve bağışıklık düzenleyici ilaçlara, kök hücreden immün plazma tedavilerine kadar farklı yöntemler deneniyor. Milken Enstitüsü verilerine göre, dünyada Kovid-19'un tedavisine yönelik 167 potansiyel ilaç, terapi ve tıbbi araç, klinik öncesi veya klinik aşamada bulunuyor. Aslen influenza tedavisinde kullanılan "Favipiravir" adlı antiviral ilaç, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasının ardından Çin'de tedavide deneysel amaçlı kullanımına izin verilen ilk ilaç oldu. Amerikan Gilead ilaç şirketi ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen "Remdesivir" adlı antiviral ilacın klinik denemelerinde Kovid-19 hastalarının iyileşmesini hızlandırdığı görüldü. Kovid- 19 tedavisinde faydalanılması umulan sıtma ilacı "Hidroksiklorokin"in ise kalp ritmi bozukluğu gibi hayati tehlikeye yol açabilecek yan etkileri olabileceğinden endişe ediliyor.