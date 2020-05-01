İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 236'ya yükseldi

İtalya'da iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

VAKA SAYISI 207 BİN 428 OLDU

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 943'e geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 207 bin 428 oldu.

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 304'lük artışla 78 bin 249'a çıktığı kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 28 BİNİ AŞTI

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 269 daha artarak, 28 bin 236'ye yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1694 olan sayının bugün 1578'e gerilediği kaydedildi.

Sivil Savunmanın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 53 bin 425 test yapıldı.

BAŞBAKAN CONTE'DEN ÖZÜR MESAJI

Başbakan Giuseppe Conte, 1 Mayıs dolayısıyla Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını dolayısıyla iş dünyasının zor bir sınamadan geçtiğini ifade etti.