CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
Kaftancıoğlu ifadesini verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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