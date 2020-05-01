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Haberler Gündem Kaftancıoğlu ifadesini verdi

Kaftancıoğlu ifadesini verdi

Kaftancıoğlu ifadesini verdi
Giriş Tarihi: 1.5.2020

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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