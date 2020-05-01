Kara gün dostu Türkiye

Türkiye'nin yeni tip korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

MEVLANA'NIN SÖZÜ

Milli Savunma ve Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi. ABD'ye giden uçaktaki yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

Yardım kolilerinin üzerinde yine Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

BİRLİKTE UĞURLADILAR

Uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Türk ve ABD'li askeri yetkililer tarafından uğurlandı. Türkiye, 2 gün önce de ABD'ye tıbbi yardım malzemesi göndermişti. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçakları daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de yardım taşımıştı.

Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımını taşıyan uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield tarafından uğurlandı.



FİLİSTİN'E DE MALZEME YARDIMI GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı sağladığı ülkelerin arasına Filistin de eklendi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve diğer malzemeler Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin" ifadelerini kullandı.