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Portakal’a 3 yıl hapis istemi

Portakal’a 3 yıl hapis istemi
Giriş Tarihi: 1.5.2020

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası gazeteci Fatih Portakal hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Portakal'ın Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Portakal'ın yaptığı paylaşımda, bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine yönelik algı oluşturduğu aktarıldı.

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