Portakal’a 3 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası gazeteci Fatih Portakal hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Portakal'ın Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Portakal'ın yaptığı paylaşımda, bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine yönelik algı oluşturduğu aktarıldı.