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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını paylaştı

vaka sayısını paylaştı

vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını paylaştı

01.05.2020, 19:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,19:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" ifadelerine yer verdi.

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