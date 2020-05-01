Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 21:03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 78.80 km olarak açıklandı.
MUĞLA'DA HİSSEDİLDİ
Deprem Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinde hissedildi.
Son dakika... AFAD'dan alınan bilgilere göre Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinde hissedildi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 21:03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 78.80 km olarak açıklandı.
MUĞLA'DA HİSSEDİLDİ
Deprem Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinde hissedildi.
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