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Haberler Gündem Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: 'nde 4 büyüklüğünde

Son dakika... AFAD'dan alınan bilgilere göre 'nde 4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem 'nın Datça ve Bodrum ilçesinde hissedildi.

Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

01.05.2020, 21:43

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 21:03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 78.80 km olarak açıklandı.

MUĞLA'DA HİSSEDİLDİ

Deprem Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinde hissedildi.

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