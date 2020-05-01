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Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'dan alınan bilgilere göre Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinde hissedildi.