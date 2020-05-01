Sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Türkiye'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yurt genelinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapıldı. Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, Kovid- 19 tedbirleri alınarak 81 ilin valiliklerince belirlenen alanlarda az sayıda katılımcıyla törenler gerçekleştirdi. Hak-İş'in 1 Mayıs bildirisinde, "Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin, sonra yine meydanlarda buluşacağız" denildi. İstanbul'da yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkabilecek gruplara karşı bariyerlerle önlem alındı.