Türkiye'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yurt genelinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapıldı. Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, Kovid- 19 tedbirleri alınarak 81 ilin valiliklerince belirlenen alanlarda az sayıda katılımcıyla törenler gerçekleştirdi. Hak-İş'in 1 Mayıs bildirisinde, "Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin, sonra yine meydanlarda buluşacağız" denildi. İstanbul'da yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkabilecek gruplara karşı bariyerlerle önlem alındı.
Sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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