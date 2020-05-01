İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AB Dış İlişkiler Servisi'nin terör örgütü PKK/ YPG'nin Afrin'deki terör saldırısına ilişkin 'ateşkes çağrısı' açıklamasına tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki AB'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Biz Türkiye'yiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.