Yetkililer harekete geçti

Türk yetkililer İtalya ile görüşerek şoförlerin durumu hakkında bilgi alırken, şoförlerin ülkeye getirtilmesi için girişimlere başlandı. Vize süreleri dolduğu için İtalya'da kaçak statüsünde bulunan şoförlerin, bir süre bulundukları limanda karantinaya alınarak Türkiye'ye getirilecekleri öğrenildi.

BİLGİLERİ ALINDI

Sağlıksız koşullarda yaşam savaşı veren Türk şoförlerden İstanbullu Serhat Kütükçü, korona virüs nedeniyle 14 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Yeni Asır'ın telefonla görüştüğü şoförler, Türk yetkililerden yardım istedi. Yeni Asır'ın 'Bizi de kurtarın' diyerek dün manşetten duyurduğu haberin ardından Türk yetkilileri harekete geçirdi. İtalyan yetkililerle irtibata geçen Türk yetkiler şoförlerin son durumu hakkında bilgi alırken Türkiye'ye dönmeleri için girişimleri başlattı. İtalyan yetkililer ise Liman yetkililerden limanda bekleyen Türk şoförlerin pasaport bilgilerini aldı. Yeni Asır'ın telefonla görüştüğü mahsur kalan Türk şoförlerden Aydın Nazillili Şahin Sevtekin, ailesine müjdeli haberi paylaştı. Liman yetkilisinin kendisiyle görüşüp, "Ülkenize dönmek istiyor musunuz" diye sorduğunu belirten Sevtekin, "Sabah Türkçe bilen bir İtalyan liman yetkilisi benimle görüşerek, 'Ülkenize gitmek istiyor musunuz?' dedi. Ben de kendisine gitmek istediğimi söyledim. Pasaport ve vize bilgilerimi aldılar. Diğer şoför arkadaşların da bilgilerini almışlar" açıklamasını yaptı.





'2 AYDIR BU ANI BEKLİYORDUK'

Ailesine ve yakınlarına Yeni Asır aracılığıyla müjdeli haberi veren Şahin Sevtekin, görüştükleri yetkiliden sağlık kontrollerinin yapılacağını öğrendiklerini aktardı. Ardından bir süre karantinada tutulduktan sonra Türkiye'ye gönderileceklerini aktaran Sevtekin, "2 aydır bu anı bekliyorduk. Çok mutlu olduk. Bizlerin ülkemize dönmesi için girişimde bulunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE