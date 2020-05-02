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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: "Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz

Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: "Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz

Başkan Erdoğan: Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz

02.05.2020, 23:08 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,23:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan anlamlı bir paylaşımda bulundu.: "Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz."

16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde bir engel kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti'ye yeniden üye oldu.

979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye'nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı araladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanı modeli de fiilen hayata geçmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve partisi için bir hayli anlamı olan 2 Mayıs 2017'nin üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin yer aldığı bir video yayınladı.

Son dönemde ortaya atılan darbe söylentilerine cevap niteliğinde görüntülerin yer aldığı, *#BuYoldanDönmeyeceğiz* etiketiyle paylaşılan videoda millete hizmet etmenin önemine değinen Erdoğan, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı

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