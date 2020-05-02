Başkan Erdoğan'dan Somali'ye yardım paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye gönderilecek yardımların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımına bir de not düştü.

Konuya ilişkin paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır.

Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!