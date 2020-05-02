Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye gönderilecek yardımların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımına bir de not düştü.
Konuya ilişkin paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır.
Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!
#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2020
Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır! pic.twitter.com/z5aqyPqZe9
Başkan Erdoğan'dan Somali'ye yardım paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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