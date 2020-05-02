Cezaevlerinde tedbirlerin süresini uzatıldı

Adalet Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar uzattı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, hükümlülerin özel izin hakları, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi.