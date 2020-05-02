Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı

KOVİD-19 pandemisi sürecinde Türkiye'de vatandaşların ücretsiz temin edebildiği maskeler, eczanelerden dağıtılmaya devam ediliyor. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, şu ana kadar Türkiye'de eczanelere 55 milyona yakın maske gönderildiğini, 40 milyon maskenin de eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldığını belirtti. Çolak, eczanelerden 8 milyon kişinin ücretsiz maske aldığını kaydetti.