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Emniyet ve ’ten ortak operasyon

ve ’nın () ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün uzantısı /’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu

Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon

02.05.2020, 16:13

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Teslim olan örgüt mensuplarından G. D'nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011 yılında katıldığı, E.Y.'nin ise kırsal yapılanmaya 2014 yılında katıldığı tespit edilmiştir.

Böylelikle, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 75'e yükselmiştir.

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