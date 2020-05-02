Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanı ve hastalara moral

Sağlık çalışanlarına bir ihtiyaçları olup olmadığını soran ve görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, hastalarla da uzun uzun muhabbet etti ve onların da halini ve hatırını sorarak şifalar diledi. Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştirilen görüşmede Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği belirtildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede sağlık çalışanlarına kolaylıklar, hastalara da acil şifa diledi.



1 MAYIS MESAJI

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Mesajında göreve geldikleri günden bu yana hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandıklarına vurgu yapan Erdoğan, "İşçilerimizin sorunlarının çözümü için her zaman samimiyetle çalıştık. Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında hayata geçirdiğimiz programlarla salgının çalışanlarımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.