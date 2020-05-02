Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 mayıs tarihli koronavirüs verilerini açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 mayıs günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs tarihinde yapılan 36 bin 318 corona virüsü testinden 1 bin 983'ü pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 451 hasta da iyileşti.