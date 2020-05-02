Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 mayıs günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs tarihinde yapılan 36 bin 318 corona virüsü testinden 1 bin 983'ü pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 451 hasta da iyileşti.
30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 mayıs tarihli koronavirüs verilerini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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