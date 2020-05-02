Salgınla mücadelede ikinci evre hazırlığı

Türkiye, korona virüs ile verdiği başarılı mücadelede salgın "sönümlenme" dönemine girdi. Son hafta yeni vaka görülmeyen il sayısının 15'i bulduğu bildirildi. Tedbirlere vatandaşların uymaya devam etmesi halinde Mayıs ayında yeni vaka sayısının ülke genelinde yüzlü rakamlara inebileceği değerlendirmesi yapıldı. Türkiye bir taraftan da normalleşme adımları atmaya başlayacak. Bu esnetmelerin öncelikli olarak vaka görülmeyen illerden başlayabileceği düşünülüyor. 31 büyük şehre giriş çıkış yasağının bayram ve sonrasında devam etmesi üzerinde duruluyor. Bu yasağın kaldırılmasının ise toplu halde değil illerin durumuna göre ayrı ayrı verileceği belirtiliyor.

ÖNLEM ALINACAK

Yapılan bazı araştırmalar sosyal izolasyon, maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına en az uyan bölgenin yüzde 41 ile Karadeniz olduğunu gösteriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 54 civarı. Marmara ve Ege başta olmak üzere diğer bölgelerde ise bu oran yüzde 65'in üstünde. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ikinci dalganın olup olmayacağını konuşuyor. Yapılan projeksiyonlara göre ikinci dalga olursa bu kez Anadolu illerinde yaşanacak. Çünkü İstanbul ve Körfez illeri pik noktaya ulaştığı ve bağışıklık oranı çok daha yüksek. Anadolu'da ise pik noktalar görülmediği için salgının yayılma oranı daha yüksek olabilecek.

ZÜBEYDE YALÇIN