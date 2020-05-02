Somali’nin umudu Türkiye

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede tıbbı malzeme gönderdiği ülkeler arasına Somali de eklendi. Dün gece yardımlar kargo uçağı ile yola çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011 yılında yine bir ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somalililerin umudu olduğunu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çektiğini belirtti. Kalın, "Şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor. Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır. İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEN YARDIM TEŞEKKÜRÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar'ın, Türkiye'nin korona virüs ile mücadeleye destek amacıyla ABD'ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için teşekkür ettiğini bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" ifadesini kullandı.