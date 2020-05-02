Son dakika: Girit Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD'dan yapılan açıklmaya göre saat 15.51'de Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

#DEPREM: Akdeniz'de, Girit Adası yakınlarında saat 15.51'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) May 2, 2020

2020.05.02 16:01:26 38.7458 43.0380 5.0 -.- 2.0 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2020.05.02 15:51:06 34.2202 25.7102 17.9 -.- 6.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.05.02 15:37:48 38.4502 39.4063 3.8 -.- 1.7 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.05.02 15:17:05 38.9885 27.9022 9.3 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.05.02 14:39:51 38.2895 42.8120 11.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel 2020.05.02 14:29:17 38.3133 39.0023 13.5 -.- 1.4 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.05.02 14:12:36 39.9268 33.9413 12.1 -.- 2.2 -.- FADILOBASI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel 2020.05.02 13:19:38 41.2592 28.8893 0.0 -.- 1.6 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2020.05.02 13:06:56 39.1555 27.6078 0.0 -.- 1.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2020.05.02 12:55:56 38.7180 42.9077 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel 2020.05.02 12:47:28 41.1500 28.7878 0.0 -.- 0.8 -.- SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) REVIZE01 (2020.05.02 12:47:35) 2020.05.02 12:19:19 37.2770 28.2538 0.0 -.- 1.4 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel 2020.05.02 12:14:13 39.4335 38.6288 9.3 -.- 1.8 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2020.05.02 12:08:53 37.2378 28.2328 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel