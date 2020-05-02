AFAD'dan yapılan açıklmaya göre saat 15.51'de Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Girit Adası'nda 6,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldihttps://t.co/QqNc7iduUW pic.twitter.com/5IgDkFq1Zu— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) May 2, 2020
Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...
#DEPREM: Akdeniz'de, Girit Adası yakınlarında saat 15.51'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) May 2, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
2020.05.02 16:01:26 38.7458 43.0380 5.0 -.- 2.0 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2020.05.02 15:51:06 34.2202 25.7102 17.9 -.- 6.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.05.02 15:37:48 38.4502 39.4063 3.8 -.- 1.7 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.05.02 15:17:05 38.9885 27.9022 9.3 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.05.02 14:39:51 38.2895 42.8120 11.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel 2020.05.02 14:29:17 38.3133 39.0023 13.5 -.- 1.4 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.05.02 14:12:36 39.9268 33.9413 12.1 -.- 2.2 -.- FADILOBASI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel 2020.05.02 13:19:38 41.2592 28.8893 0.0 -.- 1.6 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2020.05.02 13:06:56 39.1555 27.6078 0.0 -.- 1.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2020.05.02 12:55:56 38.7180 42.9077 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel 2020.05.02 12:47:28 41.1500 28.7878 0.0 -.- 0.8 -.- SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) REVIZE01 (2020.05.02 12:47:35) 2020.05.02 12:19:19 37.2770 28.2538 0.0 -.- 1.4 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel 2020.05.02 12:14:13 39.4335 38.6288 9.3 -.- 1.8 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2020.05.02 12:08:53 37.2378 28.2328 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
Son dakika: Girit Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.