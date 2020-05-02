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Haberler Gündem Son dakika: Girit Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: ’nda 6,4 büyüklüğünde ! , Kandilli son depremler...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı ()'ın verilerine göre, ’ın ’nda Richter ölçeğine göre 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika: Girit Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

02.05.2020, 16:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,16:52

AFAD'dan yapılan açıklmaya göre saat 15.51'de Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

2020.05.02 16:01:26  38.7458   43.0380        5.0      -.-  2.0  -.-   ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)                       İlksel
2020.05.02 15:51:06  34.2202   25.7102       17.9      -.-  6.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.05.02 15:37:48  38.4502   39.4063        3.8      -.-  1.7  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2020.05.02 15:17:05  38.9885   27.9022        9.3      -.-  2.2  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.05.02 14:39:51  38.2895   42.8120       11.5      -.-  2.5  -.-   TORELI-GEVAS (VAN)                                İlksel
2020.05.02 14:29:17  38.3133   39.0023       13.5      -.-  1.4  -.-   DOGANYOL (MALATYA)                                İlksel
2020.05.02 14:12:36  39.9268   33.9413       12.1      -.-  2.2  -.-   FADILOBASI-DELICE (KIRIKKALE)                     İlksel
2020.05.02 13:19:38  41.2592   28.8893        0.0      -.-  1.6  -.-   AGACLI-EYUP (ISTANBUL)                            İlksel
2020.05.02 13:06:56  39.1555   27.6078        0.0      -.-  1.6  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2020.05.02 12:55:56  38.7180   42.9077        5.3      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2020.05.02 12:47:28  41.1500   28.7878        0.0      -.-  0.8  -.-   SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL)                      REVIZE01   (2020.05.02 12:47:35)
2020.05.02 12:19:19  37.2770   28.2538        0.0      -.-  1.4  -.-   SALIHPASALAR-(MUGLA)                              İlksel
2020.05.02 12:14:13  39.4335   38.6288        9.3      -.-  1.8  -.-   DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN)                          İlksel
2020.05.02 12:08:53  37.2378   28.2328        0.0      -.-  1.7  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel

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