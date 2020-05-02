Trump: Virüsün kaynağı Vuhan’daki laboratuvar

ABD Başkanı Trump, korona virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı. ABD İstihbarat Birimleri Ofisi, Kovid virüsünün insan yapımı olmadığını ve genetiğinin de değiştirilmediğini, virüsün doğal olduğunu açıkladı. Çin basınında ise birçok ülkedeki Kovid virüsünün orijinalinde direkt olarak Çin'den oraya gitmediğini gösteren uluslararası çalışmalar paylaşılıyor. Buna göre örneğin Fransa'daki virüs Çin ve İtalya'dan gitmemiş.