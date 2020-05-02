‘Türkiye aşı konusunda sürpriz yapabilir’

İngiltere'de Kovid-19 aşı denemelerine 2 gönüllüyle başlanması dünya kamuoyunda heyecan yaratırken, bunlardan birine potansiyel Kovid- 19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildiği öğrenildi. Bilim insanlarının Kovid-19 aşısı için 7-24 çalıştığını belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel, ülkemizin de aşı ile ilgili önemli bir çalışma içinde olduğunu dile getirdi.
TÜBİTAK'TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Türkiye'de aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı'nın liderliği ve TÜBİTAK koordinesinde hızla sürdüğüne dikkat çeken Yamanel, "Bu süreç-te sağlıkta dünyada kendini ispatlamış olan Türki-ye, korona virüs aşısı konusunda da önemli bir atı-lım yapabilir. Bu ne zaman olur tam tarih vermek mümkün değil, ancak her an ülkemiz 70 ülkenin yaptığı çalışmalarının önüne geçebilir. Türk uzman-lar tedavi başarısının ardından aşı konusunda da dünyayı şaşırtabilir" dedi.
FATİH ŞENDİL
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