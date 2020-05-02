Varank: Her yoğun bakım yatağına bir solunum cihazı

Varank, "Bu çaba sayesinde ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek" dedi. Salgınla mücadelede dijital ekonomi politikalarının daha etkin kullanımı amacıyla G20 Dijital Ekonomi Bakanlarının video konferans yöntemiyle düzenlediği olağanüstü toplantıda küresel ekonominin büyük buhrandan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini ifade eden Varank, bu süreçte uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

YARDIMA DEVAM

Krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunulmasını öneren Varank, "Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız. Kovid-19 krizi bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı" dedi. Salgınla mücadelede Türkiye'de yürütülen çalışmaları da anlatan Bakan Varank, "Türkiye 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı. Dost ülkelere yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bunu başarabilmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle mümkün oldu. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip" ifadelerini kullandı.