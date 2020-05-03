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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı

'dan ve hastane projeleri paylaşımı

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, ve 'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı

03.05.2020, 11:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020,11:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bazı hasta odalarının hazır hale getirildiği görüldü. Erdoğan paylaşımında, "Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" açıklamasına yer verdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter adresinden hastanelerin içerisinden ve dışarısından görüntüler paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, paylaşılan görüntülerde bazı hasta odalarının hazırlık aşamasının tamamlandığı görüldü. Hasta yataklarının ve diğer ekipmanların yerleştirildiği görüntülendi. Video üzerinde de bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, hastanelerin 45 gün içerisinde bitirileceğini bir kez daha belirtti.

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