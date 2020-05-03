‘Kavuşup çifte bayram yaşamak istiyoruz’

AĞRI'DA PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için dua eden iki aile, bayramda çifte mutluluk yaşamak istiyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla cep telefonu ile görüştükleri Başkan Erdoğan'dan kızı için yardım isteyen Süheyla Demir (45), Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.



CUMHURBAŞKANIN aramasının kendileri için büyük moral olduğunu kaydeden acılı anne, "Allah razı olsun. 'İnşallah kızınızı kurtarırız' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 'Devlete güvenin, eğer kızınız sağsa, kurtarırız' deyince biz de bir umut bekliyoruz. Kızım gazeteci olmak istiyordu. Hayallerini yıktılar. Ben 7 yıldır her bayramda ağlıyordum. İnşallah bu bayramda sevinirim" diye konuştu. Demir'in eşi Mehmet Demir (46) ise, "İnşallah çifte bayram olur bizim için. Çocuğuma sesleniyorum; 'Hayal senin gittiğin yol, yol değil. Bu ateşin içinden çık gel, devletimize sığın" dedi.

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