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Okula dönüş planı hazır

Okula dönüş planı hazır
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran'da ders başı yapılması için hazırlıkları tamamladı. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, hafta başı gerçekleşecek kabine toplantısında nihai şeklini alması beklenen okula dönüş planına göre okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor. Okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının önerisi ve her ilin kendine özgü şartları belirleyecek.

VELİLER KARAR VERECEK
Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. Devam şartı olmayacağı için isteyen veli de uzaktan eğitimde karar kılabilecek. Anaokulu çocukları ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanmayacak. Ders yapılması planlanan bir aylık dönemde sınav yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. Değerlendirmede ilk dönem notları esas alınacak. Haziran eğitiminin en önemli başlığını psiko-sosyal destek oluşturacak. Uzun süre evde kalan çocukların dikkatini toplamasına öncelik verilecek.

■ BETÜL USTA

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