Salgına karşı seferberlik ruhu

Türkiye, Kovid- 19 karşı başarılı bir mücadele verirken diğer yandan tam bir bağış seferberliği yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda bugüne kadar yapılan toplam bağış miktarı 1 milyar 887 milyon lirayı geçti. Bu arada Kovid- 19 hastalarının tedavisi için şu an en etkili yöntemlerden biri olarak değerlendirilen immün plazma nakli için de bağışlar giderek artıyor. Yeni Asır'a konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şu an Kovid-19 geçirip iyileşen 800 kişiden immün plazma bağışı alınarak 1600 hastaya nakil yapıldığını açıkladı. Türkiye, Kızılay'ın stoklarının tükenmesi üzerine kan bağışı için yapılan çağrıya da güçlü bir karşılık verdi. Dr. Kınık, 3 gün önce yaptıkları çağrının ardından şu an ülke genelinde günlük ihtiyacı karşılayabilecek şekilde 5 bin ünite kan bağış rakamını yeniden yakaladıklarını söyledi. Bu arada Ramazan ayı nedeniyle Kızılay'a ihtiyacı olanlara gıda yardımı ulaştırmak için bağışlar da sürüyor.KOVİD-19 geçirip iyileşen hastalardan gerekli şartları taşımaları halinde immün plazma bağışı alındığını anlatan Kınık, Sağlık Bakanlığı ile sürdürdükleri çalışmalar kapsamında şu ana kadar iyileşmiş 800 hastadan immün plazma bağışı aldıklarını açıkladı. İyileşmiş kişilerin yüzde 90'dan fazlasının bağış taleplerine olumlu yaklaştığını anlatan Kınık, "Korana virüsün şu an bilinen bir aşı veya tedavisi yok. Bu yüzden destek tedavileri uygulanıyor. Türkiye, dünyadan farklı bir tedavi algoritması uyguluyor. İmmün plazma tedavisi şu an en etkili tedavilerden biri. Biz immün plazma bağışlarında şu an günlük ihtiyacı karşılayabiliyoruz" dedi.Ramazan ayında kan bağışı oranlarında yaşanan düşüş ve insanların Kovid- 19 çekincesiyle kan vermek istememesi nedeniyle stokların geçtiğimiz günlerde eridiğini ifade eden Dr. Kınık, şöyle konuştu: "Bu tüm dünyada böyle. Bazı ülkelerde bağışlar sıfıra düşmüş durumda. Türkiye'nin günlük kan ihtiyacı, pandemi öncesi 9 bin ünite civarındaydı. Ancak planlı ameliyatlar ertelenince bu rakam 5 bine indi. Ramazan'ın etkisi ve üzerine Kovid-19 çekincesi eklenince sıkıntıya girdik. Ancak yaptığımız çağrıya vatandaşlar duyarlılık gösterdi. Şu an 5 bin ünitelik ihtiyacı karşılayabilir hale geldik. Ancak gevşemememiz gerekiyor. Stokların kritik seviyenin üzerine çıkması lazım. O yüzden bu duyarlılığın devam etmesini istiyoruz."KINIK, şöyle devam etti: "Kızılay'ın 300 civarında kan bağış merkezi var. Buralar sağlıklı insanların geldiği ortamlar, hastane ortamları değil ve biz özellikle korana sürecinden sonra bu merkezleri 2 saatte bir dezenfekte ediyoruz. Merkezlere alınan insanlar laboratuvar testlerinden, muayenelerden geçiyor. Dolayısıyla hijyen şartlarına uyduktan sonra kan verirken virüse yakalanma riski, pide almak için fırına giderek alınan riskten daha düşük. Endişe edecek bir şey yok. Zaten bu virüs kan yoluyla bulaşmıyor."İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken doktor olan eşi Ecem Silahlı ile korona virüse yakalanan 27 yaşındaki doktor Burak Silahlı, tedavisi tamamlanıp göreve dönünce, yoğun bakımdaki genç Kovid-19 hastalarının durumundan etkilenerek bağışçı olmaya karar verdi. Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğü'nün Alsancak'taki merkezine gelen Silahlı, plazma bağışında bulundu. Sadece yaşlıların değil gençlerin de yoğun bakımlarda tedavi gördüğünü hatırlatan Silahlı, "Onları nefes alamadan acılar içinde görmek beni çok üzdü. Dünyada en değerli şey oksijen ve sağlık, onun için hiç düşünmeden bağışçı oldum. Bir sağlık çalışanı olarak hastalara plazmam ile destek olmak istedim" dedi.Gaziantep Valiliği tarafından hem ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de korona virüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile 'Zimem Defteri' (Osmanlı döneminde veresiye defteri) projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda vatandaşların, kentteki 200 bakkala olan borçları, valilik koordinasyonunda hayırseverler tarafından ödendi. Ödeme yapılan bakkallar ise işyeri camlarına borçların ödendiğine dair afiş astı. Yaklaşık 250 bin nüfusun yaşadığı 22 mahalledeki tüm borçların ödenmesi için 2 milyon liralık bütçe planladı.■ ERHAN GÜLENÇ