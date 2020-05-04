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Haberler Gündem Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

, 'den istifa etti

İstanbul Milletvekili , partiden istifa ettiğini açıkladı. Şık yaptığı açıklamada, "1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır." dedi.

Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

04.05.2020, 19:28

Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini açıkladı. Şık yaptığı açıklamada, "1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır." dedi.

Şık, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."

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