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Dışişleri Bakanlığından 'ın 'helikopterimiz taciz edildi' iddiasına açıklama

Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, açıklamasında, "Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 'helikopterimiz taciz edildi' iddiasına açıklama

04.05.2020, 16:42

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Türk savaş uçaklarının Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."

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