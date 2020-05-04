‘Dünya güvenli değilmiş’

Kendisine sık sık 'salgın bize neler öğretti' sorusunun yöneltildiğini kaydeden Özlü, "Şu anda uluslararası boyutta bir kriz yaşıyoruz. Bu krizden çok iyi bir kazanımla çıkmalıyız ki çektiğimiz sıkıntılara değsin" dedi.

YENİDEN KEŞFETTİK

Salgın döneminde yaşadığımız dünyanın güvensiz bir dünya olduğunun görüldüğünü vurgulayan Özlü, şöyle

devam etti: "Bundan sonra böyle bir dünyada yaşayamayız. En önem-li kazanım bence sos-yal mesafe kavramının artık herkes tarafından bilinmesi oldu. Diğer insanlara bir iki metreden daha yakın olma-nın güvenli olma-dığını öğren-dik. İnsanlara dokunmanın, tokalaşmanın, sarıl-manın, kucaklaşma-nın riskler taşıdığını öğrendik. Ayrıca el hij-yeni çok önemliymiş. Bunu sağlamadığımızda risk altında olduğu-muzu gördük. Kolonyayı yeniden keşfettik. Dış yüzeylerin güvenli olmadığını öğrendik. Kalabalık şehirlerin, sokakların, caddelerin, kapalı avm'lerin, konserlerin, futbol maç-larının güvenli olmadığı-nı öğrenmiş olduk. Toplu alanlardaki görünmez riskler ilk defa bu kadar gün yüzüne çıktı. Ayrıca bu risklere karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda da fikir sahibiyiz artık."



SAĞLIK SİSTEMLERİ SINAVDAN GEÇTİ

Bu dönemde ülkelerin sağlık sistemlerinin de önemli bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Özlü, "Sağlık sektörü, sağlık kuruluşları, sağlık sigortası ve sağlığa erişimin ne kadar önemli olduğunu keşfettik. Tabi hastanelerin hastalık bulaştırabilen yerler olduğunu da öğrendik. Aynı zamanda ülkelerin kendi gıda, ilaç ve aşılarını üretebilmesinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bu kazanımların önümüzdeki dönemde kurgulayacağımız yeni dünyada kendini bir şekilde hissettireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.