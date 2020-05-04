İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan New York Times'a ders!

Amerikan gazetesinin 1 Mayıs tarihli başyazısında Almanya başta olmak üzere bazı ülkelere övgüler düzülürken, Türkiye'nin başarıları hasır altı edilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dünyaca ünlü gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı. New York Times gazetesine hitaben bir mektup kaleme alan Fahrettin Altun, Türkiye'yi gözardı edenlere sayılarla cevap verdi.

ALTUN YAZDIĞI MEKTUPLA CEVAP VERDİ

Altun, mektupta "Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya'da bir milyon kişi başına 83 kişi KOVİD-19 nedeniyle ölürken, yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Altun, bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 60.000'i aşkın vatandaşın ise başarıyla tedavi edildiğini vurguladı. İletişim Başkanı Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini ifade etti.

MEKTUBU YAYIMLADILAR

New York Times gazetesinin, Altun'un mektubunu yayımlamak zorunda kalması, yapılan hatanın kabul edildiği şeklinde yorumlandı.

Altun'un yazdığı mektup şu şekilde:

1 Mayıs tarihinde yayımlanan "In a Crisis, True Leaders Stand Out" (Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor) başlıklı başyazınızda Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesinde elde ettiği başarılar gözardı edilmiştir.

Türkiye, virüsle mücadele stratejisini oluşturmak için önde gelen tıp uzmanları ve salgın hastalık hocalarından oluşan bir Bilim Kurulu ihdas etmiştir. Bu dönemden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi, Türkiye'nin müdahalesini bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda yönetmiştir.

Bu hususta sayılar son derece açıktır.

Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler dizilen Almanya'da bir milyon kişi başına neredeyse 83 kişi KOVİD-19 nedeniyle ölürken, yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetlerin 2002 yılından itibaren milyarlarca dolar yatırım yaptığı ücretsiz ve evrensel sağlık sistemi sayesinde yeni enfeksiyonlar yavaşlatılmış; 60,000'den fazla hasta başarıyla tedavi edilmiştir.

Son olarak, güçlü imalat sanayiimiz, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle, hükümetin cerrahi maskeleri tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca Türkiye, aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 55 ülkeye tıbbi gereçler ve solunum cihazları satmış veya hibe etmiştir.

Fahrettin Altun

Ankara, Türkiye

T.C. İletişim Başkanı