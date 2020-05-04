Lise öğrencilerine uluslararası yazılım eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla Google ve Cisco işbirliğinde, öğret-menlerin 'uluslararası akredite yazılım geliştirme' programları-nı erişime açtı. Programla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data ko-nusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.