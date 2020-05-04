‘Milletimizin cömertliği ile gurur duyuyoruz’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin korona virüsle mücadele sürecinde yaptığı yardımlarla ilgili paylaşım yaptı. Türkiye'nin müttefiklerini, dostlarını ve dünyada ihtiyaç içindeki ülkeleri desteklemeye devam edeceğini belirten Altun, "Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir. Milletimizin sabrıyla, cömertliğiyle ve metanetiyle gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.