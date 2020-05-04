Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi olacak mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? İşte detaylar...

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı çeşitli önlemler alınarak bazı kısıtlamalara gidildi. Bu tedbirler Türkiye'de de uygulanmaya başlandı ve ilk vakanın çıktığı dönemde okullara ara verildi. Okullara ara verilmesiyle birlikte uzaktan eğitim dönemi başladı. Nisan ayıyla birlikte vaka oranları kontrol altına alınmaya başladı. İyileşme oranlarının da artmasıyla birlikte okullar tekrar gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okullar için 1 Haziran tarihini işaret etti. Peki, okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Telafi eğitimi olacak mı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor. Okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının önerisi ve her ilin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirmesi düşünülüyor. Örneğin, havanın erken ısındığı, tarımsal faaliyetin başladığı illerde valiler, eğitim süresini iki hafta ile sınırlayabilecek.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında okullar ne zaman açılacak sorusuna "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." şeklinde yanıt verdi.

ANAOKULU VE İLKOKUL DAHİL DEĞİL

Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. Okula devam şartı olmayacağı için isteyen veli de uzaktan eğitimde karar kılabilecek. Ana okulu çocukları ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanmayacak.

Ders yapılması planlanana bir aylık dönemde sınavlar yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek. Tüm öğrenciler, bir üst sınıfa geçecek. İlk dönem notları zayıf olan öğrencilerin de sorumlu olarak sınıf geçmesi sağlanacak.

TELAFİ EĞİTİMİ VERİLECEK Mİ?

Öğretmenler, öğrencilerine telafi eğitimi verecek. Özellikle yaz unutmasının önüne geçmeye çalışacak. Haziran eğitiminin en önemli başlığını ise öğrencilere psiko-sosyal destek sağlanması oluşturacak. Uzun süre evde kalan çocukların ilgi ve dikkatini toplamasına, eğitime ve günlük hayata uyumuna öncelik verilecek. Telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."