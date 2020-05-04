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timleri dualarla yoluna çıktı

PÖH timleri dualarla El Bab yoluna çıktı
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualar eşliğinde Suriye'nin El Bab şehrine uğurlandı. Atatürk Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde El Bab'a gidecek PÖH'ler için uğurlama töreni düzenlendi. Törende PÖH'ler, Vali Tuncay Sonel'in konuşmasının ardından kesilen kurbanlar ve İl Müftüsü Aşır Durgun'un okuduğu dualar eşliğinde uğurlandı.

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