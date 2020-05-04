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Haberler Gündem Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

Polis Akademisi Başkanlığı, COVID-19 tedbirleri kapsamında, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ile tüm polis meslek yüksek okulları ve polis meslek eğitim merkezlerinde bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını açıkladı.

Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

04.05.2020, 09:26

Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgeye göre Başkanlığımıza bağlı PAEM ile tüm PMYO ve POMEM müdürlüklerinde mayıs ayı sonuna kadar eğitim-öğretim yapılmayacaktır."

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