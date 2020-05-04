Rusya’da vaka sayısında bir günde rekor artış

Kovid-19 nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 633 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 134 bin 687'ye ulaştığı bildirildi. Söz konusu artışın ülkede şu ana kadar tespit edilen en yüksek günlük artış olduğu aktarıldı. Ülkede virüsten 58 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının bin 280'e ulaştığı açıklandı.