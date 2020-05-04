Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı.
Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım. pic.twitter.com/3unWIg8dUy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: Eskisi kadar yakın olamayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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