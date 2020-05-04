Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: Eskisi kadar yakın olamayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: Eskisi kadar yakın olamayız

Son dakika haberi... Her gün yaptığı açıklamalarla koronavirüsle mücadele hakkında güncel bilgileri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı son paylaşımda "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.