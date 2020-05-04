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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: Eskisi kadar yakın olamayız

Son dakika haberi... Her gün yaptığı açıklamalarla koronavirüsle mücadele hakkında güncel bilgileri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'dan yaptığı son paylaşımda "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: Eskisi kadar yakın olamayız

04.05.2020, 10:59

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

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