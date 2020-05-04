Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
"HASTALIĞA FIRSAT TANIMAZSAK"
Bakan Koca, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerine yerdi.
Başkan Erdoğan normalleşme planını tek tek açıkladı! İşte yeni alınan kararlar Suudi Arabistan'daki 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi
Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZM4gkNPCep— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.