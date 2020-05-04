Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"HASTALIĞA FIRSAT TANIMAZSAK"

Bakan Koca, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerine yerdi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZM4gkNPCep — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020

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