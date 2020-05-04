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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

vaka sayısını açıkladı

, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." dedi.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

04.05.2020, 20:23 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,20:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"HASTALIĞA FIRSAT TANIMAZSAK"

Bakan Koca, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerine yerdi.

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