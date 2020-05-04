Türkiye huzurevleriyle dünyaya örnek oldu

Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika başta olmak üzere birçok ülkede ölümlerin en çok yaşandığı huzurevleri ve bakım kuruluşlarında Türkiye'nin aldığı tedbirler ve izlediği politikalara övgü yağdı. DSÖ, Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarını resmi olarak yayın haline getirmeye hazırlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh, "Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı aldık" diye konuştu. Shaikh, önlemler ve testlerin sık kullanımı ve yaygınlığı konusundaki duyarlılık nedeniyle Türkiye'yi kutladı.

DEVLET ÖDÜYOR

Hükümet, özellikle yaşlılar ve kronik hastalar için büyük risk taşıyan virüsle mücadele kapsamında bütün illerdeki resmi ve özel huzurevlerinde koruyucu önlemlerle adeta güvenlik duvarı oluşturdu. Ülke genelindeki huzurevlerindeki koruyucu donanımlar, dezenfekte için gerekli tüm ürün envanteri Aile Bilgi Sistemi üzerinden anlık takibe alındı. Salgınla mücadele kapsamında huzurevlerine temizlik, tıbbi malzeme, ilaç gibi malzeme alımı için ilave ödenek gönderilirken, 14 gün vardiya sistemine geçildi. Bakanlık, huzurevlerini yakından takip için Merkez İzleme Birimi kurdu. İhtiyaca göre, sosyal izolasyon odası, katı ve burada çalışacak sabit personelin belirlenmesine yönelik hazırlıklar da yapıldı.

HAZAL ATEŞ