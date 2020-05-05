65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Günlerdir merakla beklenen normalleşme planı adımları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Salgında önemli bir noktaya geldik. Türkiye, milleti ve devletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Tedavi konusunda kendi uygulamalarımızı geliştirdik. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm adımları bilinçli bir şekilde attık. Bilim Kurulu tavsiyeleriyle her türlü tedbirlerimizi aldık. Önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz.

1,5 AYI GERİDE BIRAKTIK

Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirdiğimiz sokağa çıkma sınırlaması salgının yayılmasını ciddi oranda engelledi. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde hafta sonları ve resmi tatillerde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlandırmasının da salgınla mücadeleye büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Tedbirlerde 1,5 ayı geride bıraktık. Okuluna gidemeyen öğrencilerimizin, esnafımızın, işçimizin, gençlerimizin ve yaşlılarımızın hayatını sınırlandırmak zorunda kalan tüm insanlarımızın eski günlerini özlediklerini biliyoruz. Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamaların bir kısmı azaltılarak da olsa sürecek. Açıklayacağım plan halkımızın beklentileri ve bakanlıklarımızın çalışmalarıyla ve Bilim Kurulu'nun görüşleriyle şekillenmiştir. Aziz milletim; sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesiyle ilgili düzenlemeleri genel olarak Mayıs Haziran Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz. Fiziki mesafe ve maske kullanımına devam edilmesinin bu sürecin vazgeçilmezi olduğunun altını tekrar çiziyorum. Mayıs ayı normalleşme planını paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'mız tüm sektörlerde uygulanacak salgın tedbirlerini hazırlayarak kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar bu rehbere göre işlerini yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00- 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

7 İL İÇİN KISITLAMA BİTTİ

0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek. 15-20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamız sürüyor. Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasını bu geceden itibaren Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için kaldırıyoruz. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs'ta sona erdiriyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmete başlayacak. Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak. Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılacak.



YKS VE LYS HAZİRAN'DA

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.

Başkan Erdoğan normalleşme planını tek tek açıkladı! İşte yeni alınan kararlar