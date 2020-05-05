Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan AK Parti MYK toplantısı öncesinde basına açık olarak konuştu. Coronavirüs tedbirleri ve normalleşme sürecinden mecliste bekleyen işlere kadar birçok konuya değinen Başkan Erdoğan Covid konusunda normalleşme adımlarının kalanını açıklayacakları tarihe ilişkin bilgiler de verirken Ankara Barosunun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden İslam'a saldırmasına da değinerek oda ve barolarla ilgili ivedilikle düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

KAZANIMLARIMIZI RİSKE ATAMAYIZ

"Kazanımlarımızı riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceğiz. Gerektiğinde normalleşme takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme veya ilave tedbirler alma hakkımız mahfuzdur. Rehavet ve karamsarlığa mahal vermeden ülkemizi inşaAllah bu musibetten kurtaracağız. Milletimizin bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyeti sürdürmesini bekliyoruz.

NORMALLEŞME PLANININ KALANINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA AÇIKLAYACAĞIZ

Önümüzdeki haftalarda gelişmelere göre normalleşme planımızın diğer unsurlarını da açıklayacağız. Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz. Kazanımları tehlikeye atacak adımlardan kaçınalım.

YENİ SÜRECİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YİNE AK PARTİ YAPACAK

Yeni sürecin öncülüğünü yapmak 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye yine buradaki heyete düşüyor. Mecliste bekleyen birçok iş vardır.

MESLEK ODALARININ SEÇİM USULLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA DERHAL BAŞLAMALI

Geçtiğimiz gün Ankara Barosu'nun ve benzerlerinin fütursuz saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Sadece bu örnek bile meslek odalarının seçim unsurlarının gündeme getirilmesini gerekli hale getirmiştir. Oda ve barolarla ilgili düzenleme konusunda bu konuda derhal çalışmalı ve meclisimizin takdirine bunu sunmalıyız."