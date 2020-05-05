Bir günde 5 bin 15 hastamız iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Mayıs tarihine ait son korona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte bin 614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu ve bugüne kadarki toplam vaka sayısı 127 bin 659 oldu. Dün 64 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybımız 3 bin 461'e çıktı. Dün toplam 35 bin 771 kişiye test yapıldı ve toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138'e ulaştı. 11 Mart tarihinden bu yana ilk kez günlük hasta sayısının iyileşen hasta sayısının altında olması tedbirlere uyuldukça sonuçların daha olumlu olacağını göstermiş oldu. Dün de iyileşen hasta sayısı 5 bin 15 oldu ve bu veride yeni ve sevindirici bir rekor gerçekleşti.