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Haberler Gündem Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyaya salladı

'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyaya salladı

’in CEO’su , Twitter hesabından sevgilisi ’ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Musk ve müzisyen sevgilisi Grimes'in bebekleri dünyaya gelirken ismi sosyal medyada ilgi gördü.

Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyaya salladı

05.05.2020, 19:19

Sevgilisi Grimes'in doğuma girdiğini yazan Musk, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının kendisine "Bebekten haber var mı?" yazması üzerine, "Anne ve bebek iyiler." dedi. Musk, bir de fotoğraf paylaştı.

5 OĞLU VAR

Elon Musk, Grimes (Claire Boucher) ile 2018 yılından beri birliktelik yaşıyor. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk'un, daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor.

İLK KEZ ANNE OLDU

32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini, ocak ayında Instagram'dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.

BEBEĞİN ADI ŞAŞIRTTI

Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiklerini söyledi. Musk'ın bu açıklaması, yüzlerce yorumu da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, ismin şifrelendirildiğini söyledi, bazıları da gülüp geçti.

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