Erdoğan'ı hedef aldı! Ragıp Zarakolu'nun darbe ve idam tehdidine çok sert tepki

Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yazıya çok sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

Altun'un paylaşımı kısa sürede büyük destek gördü.







CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜCÜ KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz."







ÜNAL: "SONLARI MALUM.. SANIRIM MESAJI ANLAMADINIZ?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da; "Türk Solu dergisinin FETÖ'cü genel yayın yönetmeni de zamanında benzer bir mesaj vermişti. Sonları malum. Sanırım mesajı anlamadınız" dedi.

ÖZKAYA: "ŞEREFSİZLİĞİN VE ALÇAKLIĞIN DA SINIRININ OLMADIĞINI GÖSTERDİLER"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da; Ragıp Zarakolu'nu darbe sever müsvette olarak tanımladı ve "Şerefsizliğin ve alçaklığın da sınırını olmadığını gösteren, güya gazeteci geçinen, İnönü dönemi despotizminin aşağı bir insanlık dışı darbe sever müsvedde. Hodri Meydan alçaklar gürûhu, biz buradayız. Bekleriz!" dedi.

ÖZBOYACI: SİZ KİMSİNİZ Kİ BÖYLE BİR ŞEY ÖNGÖRÜYORSUNUZ?

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise; "Bu hastalıklı zihniyet hiçbir zaman değişmeyecek. Biz kadere inanmış bir milletiz. Siz kimsiniz ki böyle bir şey öngörüyorsunuz. Biz Allah'ın izni, milletimizin hayır duası ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikamet üzere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



AYDIN: ERDOĞAN'IN KADERİ BU MEMLEKETİN KADERİDIR!

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın da; "Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi bu memleketin kaderidir! Menderes'i idam sehbasına çıkardığınızda kahvede oturan bir millet değil, 15 Temmuz'da tankların karşısında dimdik duran bir millet var karşınızda! Aklınızdan hiç ama hiç çıkarmayın; Hepimiz Erdoğanız" dedi.

CESUR: KÖHNE VE CÜRETKAR ZİHNİYET

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da; "Şu tehdidi dile getiren, günlerdir aklınca mesaj veren bu köhne ve cüretkar zihniyetin karşısında ömrü billah tek taviz vermeden dimdik duran adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan! Alayınıza Recep Tayyip Erdoğan!" ifadelerini kullandı.

BURHAN: "BU MİLLETİN TAMAMINI İDAM ETMEDEN ERDOĞAN'A DOKUNAMAZSINIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan: "Elbette biliyoruz Erdoğan'ı Menderes gibi idam etmek istediğinizi. Ancak şunu bilin bu milletin tamamını idam etmeden Erdoğan'a dokunamazsınız. Bu millet sizi idam edecek. Erdoğan ne demişti. Ya olacağız ya öleceğiz"



UMED: "RAGIP ZARAKOLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): "Her türlü ortamda zihnimiz, düşüncemiz, yüreğimiz ve kalemimizle çarpışmaya evet. Ancak ne kalemimizi ne de düşüncemizi bu faşist zihniyete bulaştırmadan, bu vesayetçi anlayış ile yargı önünde hesaplaşacağımızı deklare ediyor, Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."

ŞAHİN: "DARBEYLE YATIP DARBEYLE KALKIYORLAR"

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin: "Bunların dilinin altında bir şey var ama açık açık söyleyemiyorlar... Gerçi bu biraz dökmüş içini... Akıllı olun diyeceğim ama yok ki adamlarda öyle bir şey... Darbeyle yatıp darbeyle kalkıyorlar."

GEMİCİ: "ŞİZOFREN ZİHİN HASTALIKLI FİKİR ÜRETİR..."

Gazeteci Ahmet Gemici: "Şizofren zihin hastalıklı fikir üretir... sol tarlalara ekilen hibrit ABD tohumları baharla birlikte kafa göstermeye başladı."