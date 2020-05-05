Eve dönüş sevinci

Yunanistan'da karantinaya alınan gemide korona virüse yakalanarak kabus gibi 27 gün geçiren ve bu sürecin ardından yurda dönen Türklerin Türkiye'deki 14 günlük karantina süreleri sona erdi ve 41 günlük hasret mutlu sonla noktalandı. İlk kez Yeni Asır'ın seslerini duyurduğu Türk mürettebat aileleriyle kucaklaştı. İzmir'in Ceşme ilçesinden 383 kişiyle 9 Mart'ta İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan 176 metre uzunluğundaki 'El Venizelos' isimli gemi İspanya'da karantinaya takılmıştı. 25 gün sonra Yunanistan'ın Pire Limanı'na demirleyen gemiden rahatsızlığı nedeniyle indirilen 72 yaşındaki İsviçreli Remy Kim korona virüs belirtileri gösterince gemi karantinaya alınmıştı. Testleri pozitif çıkan 65'i Türk 120 kişi gemide, negatif çıkan 263 kişi ise Atina'daki bir otelde karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresi dolan gemi personelinin yapılan testlerinde hastalığı yendikleri görülünce tahliyelerine izin verildi.

ERKEN BAYRAM YAŞADILAR

Yunanistan'dan 17 Nisan'da Türkiye'ye getirilen 120 Türk, Tekirdağ ve Edirne'deki yurtlarda karantina sürelerini doldurunca evlerine uğurlandılar. İki aylık zorlu sürecin ardından evlerine dönen vatandaşlar, aileleriyle kucaklaşarak erken bayram sevinci yaşadı. Yeni Asır'ın haberleriyle, gemideki yakınlarından iyi oldukları mesajlarını alan aileler, aylar sonra yaşadıkları kavuşma sevincini de gazetemizle paylaştı.

Gemi personelinin Çeşme Limanı'nda mutlu başlayan yolculukları gemide virüs tespit edilince kabusa dönmüştü.

MUTLULUĞUN FOTOĞRAFLARI

Karantina gemisinden sağ salim evine dönen ve İzmir'de yaşayan Özgür Güzel'i evinde annesi Edina Güzel dezenfekte ederek karşıladı. Oğluna sarılan anne Güzel, hasret giderirken gözyaşlarına hakim olamadı. Evine döndüğü ve ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Özgür Güzel, "Gemilerle dünyanın birçok ülkesini gezdim ama en unutulmaz maceram bu oldu diyebilirim. Zor günlerin ardından sonunda sevdiklerime kavuşmanın mutluluğu içerisindeyim" derken anne Edina Güzel ise, "Allah oğlumu bizlere bağışladı" dedi.

İzmir'deki evine dönen Özgür Güzel'i annesi dezenfekte ettikten sonra bağrına bastı.

2 KİŞİNİN KARANTİNASI SÜRÜYOR

Karantinanın ardından Kayseri'deki evine dönen İshak Akbal da, "Gemide yaşadıklarımızı yazmaya kalksak fotoroman olur. Neyse ki hepsi geride kaldı. Anneme kavuştum" diye konuştu. İstanbul'daki evinde annesi Nuray Mandallı'nın karşılayıp bağrına bastığı Ahmet Mandallı ise, "Gemideyken anneme kavuşmak için dua ediyordum. Çok şükür kavuştum. Allah kimseyi annesinden ayırmasın" ifadelerini kullandı. Öte yandan karantina gemisindeki Aydınlı vatandaşlar da ailelerine kavuşmak için yola çıktı. Aydınlı 15 kişiden 13'ünün eve dönüş için yola çıktığı, 2 kişinin ise yapılan sağlık kontrollerinde birkaç gün daha karantinada kalmasına karar verildiği öğrenildi. Edirne'den Aydın'a gelen Sinan Tunç, "Gemide çok zor günler yaşadık. İlk başlarda üç kişilik kamaralarda kaldık. En başta sağlık kontrollerimiz yapılsaydı süreç bu kadar uzamayacaktı. 27 gün gemide bekledik. Gemiden indikten sonra kendimizi güvende hissettik. Türkiye'ye geldikten sonra yurtlarda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Eve dönüyoruz. Aydın'dan iki arkadaşımızın karantinası sürüyor. 13 arkadaşımız Aydın'a dönüyor" diye konuştu.

İhsan KARATAŞ / Kazım YÖRÜKCE

Ölüm gemisinden yardım çığlığı